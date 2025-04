Namorada de Belo posa de biquíni de fita em bronzeamento artificial

Rayane Figliuzzi, 27, namorada de Belo, 51, mostrou detalhes de seu bronzeamento artificial hoje.

O que aconteceu

A influenciadora surgiu apenas com uma espécie de biquíni de fita dentro da câmara utilizada no processo. Na imagem, é possível ver a luz azul da máquina, que resulta no visual bronzeado por conta da exposição à radiação ultravioleta (UV).

Rayane mostrou o corpo após o procedimento e celebrou o resultado. "Olha isso aqui, gente! Eu estava transparente. Eu não faço a alça do biquíni por conta dos meus trabalhos, fotos, essas coisas. Mas ai, olha isso aqui, gente! Como que vive assim, sem bronze?", comentou.