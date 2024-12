Toninho Geraes não dará autorização a Adele: 'Nunca se importaram comigo'

A autorização de Toninho seria a única maneira de a faixa ser disponibilizada sem que Adele seja punida. No entanto, o músico brasileiro está determinado a seguir com o processo.

Eles nunca se importaram comigo, com o processo ou com as minhas alegações, então por que eu ia me preocupar com eles? Toninho Geraes sobre Adele e sua equipe

O compositor está na expectativa de que a britânica e sua gravadora acatem o veredito. "Eu espero que eles cumpram as decisões da Justiça, mas se eles não cumprirem, será que eu vou ter que fazer alguma coisa? Porque 50 mil reais de multa por dia, isso é o cafezinho pra pra eles", afirmou.

Surpreso com o turbilhão de informações, Geraes tenta agir com naturalidade. "Eu fico na minha. Vivo e toco a minha vida como se nada tivesse acontecido", afirmou ele. O músico ainda agradeceu por ser um "compositor que canta".

Porque não dá para contar com direito autoral, e nem com processo de Adele! Toninho Geraes

Procurada por Splash, a equipe de Toninho Geraes não retornou o contato sobre as expectativas quanto ao processo e se há possibilidade de um acordo com a equipe de Adele.