Martin Scorsese homenageará Papa Francisco em documentário; detalhes

O documentário também contará com a última entrevista inédita de Papa Francisco para as câmeras. A conversa entre o religioso e Scorsese foi gravada exclusivamente para esta produção.

Antes de sua morte, Francisco definiu o projeto desenvolvido por ele. "'Aldeas' é um projeto extremamente poético e muito construtivo porque vai às raízes do que é a vida humana, à sociabilidade humana, aos conflitos humanos... à essência da jornada de uma vida", afirmou.

Martin Scorsese destacou a importância da união humana, promovendo a diversidade, o respeito e o conhecimento através do cinema. "Agora, mais do que nunca, precisamos conversar uns com os outros, ouvir uns aos outros transculturalmente. Uma das melhores maneiras de fazer isso é compartilhar as histórias de quem somos, refletidas em nossas vidas e experiências pessoais".

Isso nos ajuda a entender e valorizar a maneira como cada um de nós vê o mundo. Era importante para o Papa Francisco que as pessoas em todo o mundo trocassem ideias com respeito, preservando, ao mesmo tempo, sua identidade cultural, e o cinema é o melhor meio para isso.

Martin Scorsese

A direção do documentário ficará por conta de nomes como Clare Tavernor, Johnny Shipley e Amy Foster. Já Teresa Leveratto, Ezequiel del Corral e Alfonso Gomez-Rejon serão os produtores.