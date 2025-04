Nova ABL, Míriam Leitão foi presa na ditadura e 'alvo' da gestão Bolsonaro

Em 2022, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) ironizou a tortura sofrida por Leitão. "Ainda com pena da cobra", disse o filho 03 de Jair, em referência a um dos métodos utilizados pelos torturadores contra a jornalista.

Em editorial, O Globo classificou como "repugnante" o ataque de Eduardo Bolsonaro. "A manifestação do deputado deve ser repudiada com toda a veemência", afirmou, ressaltando que a postura do parlamentar foi "incompatível" com o cargo, "mas sobretudo com a decência e o respeito humanos".