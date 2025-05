Sertanejo Mateus tem estado de saúde atualizado após cirurgia de emergência

Mateus, 38, está se recuperando em casa após a cirurgia de emergência por que passou há quase uma semana.

O que aconteceu

O cantor sertanejo passou por um procedimento de desbridamento do joelho, que remove tecidos mortos ou danificados. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da dupla Jorge & Mateus, por meio do perfil deles no Instagram.

A operação foi necessária para corrigir um quadro de artrite séptica no paciente. "Gostaríamos de compartilhar com vocês que o Mateus está em casa, seguindo em recuperação após uma cirurgia de desbridamento no joelho, realizada em função de um quadro de artrite séptica", afirma o comunicado sobre o assunto.