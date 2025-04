De Isis Valverde a Anitta: quem já foi vítima de nudes falsos feitos em IA

No ano passado, Castela denunciou a manipulação de sua imagem em falsos nudes. A sertaneja alertou os fãs para a falta de veracidade das imagens e afirmou que "a internet é podre".

Ana Castela ressaltou que costumam vincular sua imagem a sites adultos, embora ela não tenha perfil nessas plataformas. "Sei que sou linda, mas não preciso disso e todo dia vejo algo relacionado com meu nome, seja em sites adultos, Only Fans, ou [histórias] de que paguei alguém sensitivo pra saber do meu futuro. Eu não faço isso! Tudo fake".

Isis Valverde

Isis Valverde Imagem: Gotham/GC Images

Valverde registrou boletim de ocorrência em outubro de 2023 após falsos nudes com sua imagem circularem na internet. "São [imagens] totalmente falsas e criadas através de recursos digitais com montagens artificiais. Adverte pela gravidade do assunto, pois o conteúdo é ilegal, inclusive para quem o reproduz", disse a atriz na ocasião por meio de seus advogados.

Isis busca a responsabilização dos autores das montagens. O caso foi registrado na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática do Rio de Janeiro.