Esposa de apresentador do SBT admite: 'Não sabia se ele era gay'

Marcela Munhoz, esposa do apresentador do SBT Darlisson Dutra, admitiu que quando conheceu o marido pensou que ele fosse gay.

O que aconteceu

Munhoz e Dutra, que são jornalistas, se conheceram nos bastidores do SBT. Antes de engatarem a relação, no entanto, ela pensava que o apresentador gostasse de homes. As declarações foram feitas no podcast Eles que Lutem.