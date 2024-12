Além de Adele: veja artistas internacionais acusados de plagiar brasileiros

Em 1999, Jorge Ben Jor processou o grupo Black Eyed Peas por plágio em três músicas: "Falling Up", que tem um sample não autorizado de "Comanche", "Positivity", com um trecho de "Cinco Minutos", e "A8", que copia "O Homem da Gravata Florida".

Na época, em entrevista à Folha de S.Paulo, Jorge afirmou: "Eles cantarolam "O Homem da Gravata Florida" nessa faixa na cara dura". "O Rod se safou, mas dessa vez eu não vou deixar barato", disse Ben Jor na ocasião.

E não deixou mesmo: ele foi creditado nas três canções.

Luiz Bonfá e Gotye

Conhecido pelo hit "Somebody That I Used To Know", Gotye admitiu que se inspirou em "Seville", de Bonfá. A canção original do brasileiro foi lançada em 1960 e serviu como inspiração para o compositor australiano, que alcançou o topo das paradas musicais em mais de 20 países após o lançamento de sua música, em 2011.

Gotye reconheceu o plágio e se comprometeu a indenizar a família de Luiz Bonfá — o artista brasileiro morreu em 2011 em decorrência de um câncer de próstata.