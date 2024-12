Gusttavo Lima: MP pede arquivamento de investigação por lavagem de dinheiro

O órgão pediu que os documentos do caso fossem enviados à Paraíba. É no estado vizinho que as empresas investigadas atuam — por isso, segundo o MP-PE, a investigação cabe ao Ministério Público da Paraíba.

A defesa de Gusttavo Lima diz ter recebido a decisão com serenidade. "A defesa de Gusttavo Lima recebe com serenidade a decisão da Procuradoria Geral de Justiça, que deverá acarretar o arquivamento do inquérito e o encerramento definitivo do caso envolvendo o nome do artista", diz a equipe jurídica do cantor em comunicado enviado a Splash.