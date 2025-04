Ex-Malhação troca Brasil por Portugal e gosta de ser comparada a Cicarelli

Apesar de viver uma vida fora dos holofotes e em terras portuguesas, Joana revela que ainda é reconhecida em alguns lugares. Inclusive, ela conta que já foi comparada com outras famosas, como Alinne Moraes e Grazi Massafera.

O nome que é mais associado a Joana, no entanto, é o de Daniella Cicarelli. Ela não se incomoda com as comparações, e até se acha parecida com a apresentadora, "inclusive no jeito". Se tivesse um pouco mais de boca ficaria mais semelhante ainda. "Éramos muito comparadas esteticamente, o que, para mim, é um mega elogio, porque a acho linda".

Joana Balaguer foi muito comparada à apresentadora Daniella Cicarelli Imagem: Reprodução

Quem é Joana Balaguer

Joana Balaguer nasceu em 12 de agosto no Rio de Janeiro, e ganhou destaque ao participar de "Malhação", em 2005. Na época, ela interpretou a personagem Jaque, uma das vilãs da trama. A personagem fez tanto sucesso que foi mantida nos anos seguintes.