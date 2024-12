Famosos chegam para a comemoração dos 50 milhões de seguidores da Virgínia

Virgínia Fonseca está promovendo uma festa luxuosa nesta quarta-feira (18) na Casa Fasano, em São Paulo. O evento é em celebração aos 50 milhões de seguidores que ela alcançou no Instagram em setembro deste ano.

Atualmente, Virgínia conta com 52,1 milhões de seguidores na rede social. Ela é a única influenciadora na lista das 10 pessoas mais seguidas do país, ficando atrás de nomes como Neymar e Ronaldinho Gaúcho.

A festa conta com uma estrutura grandiosa, e com detalhes da marca de Virgínia, a WePink. O logo vai estar presente na decoração do evento, que acontece no clima de baile de gala.