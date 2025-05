Nicole Bahls diz por que deu nome de Lady Gaga para galinha: 'Lembra muito'

Ela é tudo! Aquela música dela, 'Born This Way', fala muito sobre a vida, sobre se amar e a gente se encontrar, não pelos olhos dos outros, mas pelos nossos, e ser feliz do jeito que a gente nasceu.

A apresentadora também exaltou as atitudes da cantora durante sua atual passagem pelo Rio de Janeiro. "O ensaio [realizado na sexta-feira na praia de Copacabana], as pizzas distribuídas aos fãs que acampavam diante do Copacabana Palace, o cuidado, a preocupação... Eu tenho ela como inspiração!".