Sabrina Sato se declara 'little monster' ao acompanhar show de Lady Gaga

Sabrina Sato, 44, chamou atenção na área VIP do show gratuito de Lady Gaga, que acontece nesta noite, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

No dia de uma apresentação tão aguardada pelos fãs brasileiros, Sabrina Sato se declarou uma little monster — nome dado ao grupo de fãs de Lady Gaga. [Esse look] é uma homenagem, porque eu sou little monster, não tem como", disse para Splash.

Mostrando muita autenticidade, a apresentadora usou um look vermelho inspirado no universo performático da cantora. O styling foi produzido por Pedro Sales, que combinou a rigidez do couro estruturado com a leveza e a fluidez do tule volumoso em camadas.