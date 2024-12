Virgínia é a única influenciadora entre os 10 brasileiros mais seguidos

As três primeiras posições são ocupadas. O primeiro é Neymar, com 227 milhões. Logo depois dele, aparece Ronaldinho Gaúcho, com 76,8 milhões, seguido de Marcelo, com 67,8 milhões.

Na lista de pessoas que ficaram famosas na internet, o nome de Whindersson Nunes também aparece na lista. Ele conta com 58,5 milhões.

Veja a lista completa

Neymar - 227 milhões de seguidores

Ronaldinho Gaúcho - 76,8 milhões de seguidores

Marcelo - 67,9 milhões de seguidores