Virginia Fonseca posa no colo de Zé Felipe: 'Bora fazer mais um filho'

Virginia Fonseca e Zé Felipe viraram assunto ao publicarem uma nova foto.

O que aconteceu

Nesta segunda-feira (09) Virginia surgiu sentada no colo do marido, de biquíni, em uma praia paradisíaca. O casal está nas Bahamas com a família e os filhos, Maria Alice, 3, Maria Flor, 2 e José Leonardo, de três meses.

Na imagem, os dois aparecem em clima de romance enquanto renovavam o bronze. "Vamos pá la playa", escreveu a influenciadora na legenda da publicação.