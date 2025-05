Felipe Martins sobre desafios de viver Tato em 'A Viagem': 'Até tom da voz'

Público atacava Felipe pelas maldades do personagem, que era influenciado pelo espírito de Alexandre. "Uma vez, fui comprar um biscoito no supermercado e uma senhora muito idosa, com uma bengala, simplesmente arrancou o pacote da minha mão. Ela me olhou furiosa e disse: 'Você é muito mal com seu irmão mais novo'. Eu não sabia se ria ou explicava. Falei: 'Mas senhora, isso é televisão, é novela.' E ela respondeu: 'Ah, mas mesmo assim, não precisava ser tão bem-feito'".

O ator está longe da TV há 11 anos e dá aulas de interpretação em Teresópolis (RJ), cidade em que mora. Ele tem planos de voltar à TV e trabalha em um novo projeto para o teatro, previsto para 2026.