Manu Gavassi revela nome da filha ao se declarar em 1º mesversário

A artista ainda continuou: "Um mês que meu corpo passou de casinha pra alimento. Que peço sua proteção toda vez que te amamento. Que crio músicas pras suas bochechas e pra sorrisinhos que você me dá (dizem que ainda são involuntários, nunca acreditei)".

Com o nascimento de Nara, Manu Gavassi confessou que voltou a preencher a casa com músicas. "Um mês e você deixa de ser recém nascida mas te pedindo perdão confesso que ainda serei uma mãe recém nascida por um bom tempo… Um mês que você me trouxe de volta a vontade de decorar a casa com música e me deu a certeza que todas as músicas de amor já escritas são sobre você, Nara".

A cantora ainda declarou seu amor pela filha ao finalizar o texto. "Te amo com toda a minha alma e com uma força que nem sabia que tinha, filha. Obrigada aos céus pela sua vida e a você pelo mês mais intenso da minha", escreveu.