Luan Santana e Jade Magalhães se casam em cerimônia intimista em São Paulo

O casal está à espera de sua primeira filha, Serena. A confirmação dos votos veio enquanto Jade está no sétimo mês de gestação. Com a expectativa da chegada do bebê, os novos papais já estão finalizando os preparativos para o nascimento.

Entre idas e vindas, o romance de Jade e Luan teve início em 2008. Após 12 anos juntos, o relacionamento chegou ao fim em 2020. Agora, passados quatro anos separados, o casal se reconciliou em fevereiro deste ano e os dois estão juntos até hoje.

Splash entrou em contato com a assessoria do cantor acerca dos detalhes do casamento, mas ainda não obteve resposta. Assim que houver um retorno, o texto será atualizado.