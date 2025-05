Casamento de Isis Valverde teve decoração inspirada em vilarejos europeus

Isis Valverde se casou com o empresário Marcus Buaiz na tarde de hoje em Jarinu, no interior de São Paulo. A arquitetura do local e a decoração escolhida pelo casal foram inspirados em vilarejos europeus, segundo a assessoria do casal.

Detalhes da festa

O vestido de Isis foi feito sob medida por Vivienne Westwood. O modelo Nova Bagatelle, da coleção Vive La Bagatelle, foi desfilado em 1997. Já o terno do noivo, da marca Boss, foi trazido da Alemanha pela marca especialmente para a ocasião.