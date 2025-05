Power Metal comanda o segundo dia do Bangers Open Air

O H.E.A.T abriu os trabalhos no Palco Hot sob um sol que cozinhava concreto. O nome do palco, aliás, parecia prever a temperatura no Memorial da América Latina no começo da tarde. A banda sueca faz um AOR com pegada de Power Metal e visual de metal clássico. O vocalista Kenny Leckremo usa calça de couro, correntes, cinto de tachinhas e jaqueta de franjas. No calor que fazia, suor virou elemento cênico.

O segundo tempo da tarde veio com sotaque finlandês: o Sonata Arctica subiu ao palco comemorando 30 anos de estrada e apostando na nostalgia. O repertório puxou forte do debut "Ecliptica" (1999), e acertou em cheio. "Fullmoon" empolgou e deu espaço para Tony Kakko mostrar que ainda segura as notas longas como nos bons tempos. Com público a favor e setlist esperto, foi jogo ganho.

Na sequência, a improvável Flórida entrou em campo com o Kamelot, quase quatro décadas de estrada e um pé na teatralidade também. A grande sacada da apresentação foi a presença da suíça Melissa Bonny, que emprestou vocais guturais e presença de palco às performances de "New Babylon" e "Veil of Elysium". Figuras misteriosas em vermelho cruzavam o palco, enquanto "Karma" injetava energia. Teve até solo de bateria para a banda recuperar o fôlego.

Show do Powerwolf no Bangers Open Air Imagem: Divulgação

A noite começou a se vestir de fantasia com o Powerwolf. Figurinos completos, maquiagem e um telão que projetava o lobo mascote da banda em vitrais góticos — parte cenário de igreja profana, parte videogame medieval. Com repertório equilibrado, pinçando hits de quase toda a sua discografia, os lobisomens alemães tocaram "Heretic Hunters", "Sainted by the Storm" e "Bless 'em With the Blade". Entre um uivo e outro, interações afiadas do vocalista Attila Dorn com o tecladista e a plateia garantiram o show mais teatral (e divertido) do dia.

Encerrando o Palco Hot com estardalhaço militar, o Sabaton trouxe o teatro de guerra com explosões, sirenes e muita base pré-gravada. A estética camuflada da banda combinava com o arsenal pirotécnico: "Ghost Division" abriu os trabalhos, seguida por "The Last Stand". As faixas "Bismarck" e "Red Baron", clássicas das histórias de guerra, também compareceram. Fogo no palco, fogo no céu e fogos na plateia.