Pabllo Vittar blindada, Sabrina acessível: o que rolou no VIP de Lady Gaga

No VIP, Nicole Bahls explicou por que deu o nome da cantora para uma de suas galinhas. "Eu fiquei observando, e ela [a galinha] tem um cabelinho que lembra muito a Lady Gaga no Oscar."

Nicole Bahls no show de Lady Gaga Imagem: Thiago Mattos/Brazil News

A influenciadora Fernanda Ganzarolli celebrou a nova fase na carreira. "Adoro esse caminho? A Lady Gaga é a diva das divas."

Entre os nomes que marcaram presença estavam Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, que chegaram juntas. Parte do elenco de "Vale Tudo" também passou por lá, com nomes como Alice Wegmann, Taís Araujo, Bella Campos e Humberto Carrão. Liniker estava no evento, mas optou por não falar com a imprensa.