Quem é Nicolas, brasileiro que leu a carta de Lady Gaga durante show

Nicolas Garcia no Réveillon do Copacabana Palace Imagem: Reprodução/LinkedIn

Leia a carta

"É uma honra imensa estar aqui com vocês esta noite. Meu coração está transbordando. Me sinto extremamente sortuda, orgulhosa e profundamente grata.

Esta noite estamos fazendo história, mas ninguém faz história sozinha. Sem todos vocês, o povo incrível do Brasil, eu não teria esse momento. Obrigada por fazerem história comigo.

O povo do Brasil é a razão pela qual eu posso brilhar. Hoje, vocês estão vibrantes e lindos quanto o sol e a lua surgindo nos oceanos, bem aqui na praia de Copacabana.

De todas as coisas que eu poderia agradecer, a que mais me toca é essa: vocês esperaram por mim. Vocês me esperaram por mais de 10 anos. Talvez vocês estejam se perguntando por que demorei tanto para voltar. A verdade é que eu estava me curando, estava me fortalecendo, mas enquanto me curava, algo poderoso acontecia.