Rod Stewart teve mais público que Lady Gaga em Copacabana; veja lista

Lady Gaga levou 2,1 milhões de pessoas para a praia de Copacabana em seu show ontem, em estimativa feita pela RioTour. O público, embora supere o do show de Madonna em 2024, não é o maior que as areias da praia já viram. O recorde pertence a Rod Stewart, que levou 3,5 milhões de pessoas no Réveillon de 1994 para 1995.

Quem é Rod Stewart

Nascido em Londres, em 1945, Rod Stewart é um cantor britânico que vendeu mais de 120 milhões de discos em todo mundo. Os números o colocam como um dos maiores vendedores do mundo.

Stewart começou a carreira nas ruas, em 1962, tocando com uma harmônica. Ele passou por alguns grupos até iniciar sua carreira solo, em 1969.