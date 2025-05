Rio vive noite mágica com Lady Gaga em show histórico em Copacabana

"Abracadabra": Uma roda de fãs tremeu a areia já no segundo número, com um dos maiores sucessos da artista.

Lady Gaga faz show histórico em Copacabana Imagem: Dilson Silva/AgNews

Homenagem ao Brasil. Em "Judas", Gaga trocou a capa vermelha por um look nas cores da bandeira, repetindo o gesto no Ato III, durante "How Bad Do U Want Me", quando os dançarinos também entraram com a camisa do Brasil.

Para as câmeras: no Ato II ("And She Fell Into a Gothic Dream"), o público acompanhou as coreografias cirúrgicas dos dançarinos, mas elas pareciam voltadas para as lentes. "É um show para a TV", comentavam os fãs.

Em "Paparazzi", Gaga performou no fundo do palco, quase invisível a olho nu.Mas ninguém reclamou.

Interação com o público. Gaga convidou um fã, Nicolas Garcia, para novamente declarar-se aos admiradores. "O povo do Brasil é a razão pela qual eu posso brilhar".