Luan Santana celebra 15 anos do sucesso 'Meteoro': 'É um momento especial'

Luan Santana, 33, está em celebração dos 15 anos do lançamento do sucesso "Meteoro", hit que o impulsionou nacionalmente como artista. Nesta terça-feira (10), o cantor promoveu uma festa em seu escritório, no Alphaville, em São Paulo, para comemorar o momento de carreira e anunciar os lançamentos de copos personalizados da Stanley.

O que aconteceu

Luan Santana explodiu nacionalmente em 2009 com a canção "Meteoro", do álbum Tô de Cara. Em comemoração de 15 anos do sucesso, o cantor lançou dois copos personalizados: o clássico copo de cerveja e o Quencher, ambos com design exclusivo inspirado na música "Meteoro".

"Estou me sentindo muito especial por receber vocês nessa noite de comemoração. É um momento muito importante na minha carreira. Fechar essa collab inédita com a Stanley é uma honra", afirmou o artista, em discurso durante o evento.