'Arte salva': ele deixou alto escalão do tráfico no RJ e hoje estrela filme

Cria do Complexo do Alemão, o ator Diego Mister, 39, passou boa parte das últimas semanas no set do longa "Na Linha de Fogo". Uma realidade bem diferente da qual ele vivia até novembro de 2010, quando se entregou à polícia carioca. Diego era traficante de alto escalão do complexo localizado na zona norte do Rio.

"A arte salva"

Conhecido como Mister M, Diego era o segurança pessoal do então chefão, Pezão, até se entregar à polícia, acompanhado pela mãe e pelo irmão. Na delegacia, ele recebeu a visita de José Junior, fundador do Grupo Cultural AfroReggae. "Nós o tiramos [do tráfico] em 2010. O nome mais famoso daquela operação era o dele, Mister M, porque ele se entregou", lembra o ativista.