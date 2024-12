Fernanda Torres é indicada ao Globo de Ouro por papel em 'Ainda Estou Aqui'

Fernanda Torres, 59, foi indicada ao Globo de Ouro por seu papel em "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles.

O que aconteceu

Atriz brasileira concorre na categoria "Melhor Atriz". Ela concorre com Angelina Jolie (Maria), Nicole Kidman (Babygirl), Tilda Swinton (O Quarto ao Lado), Pamela Anderson (The Last Showgirl) e Kate Winslet (Lee).

A indicação acontece 25 anos após a mãe da atriz, Fernanda Montenegro, ser nomeada para a mesma premiação. A veterana foi indicada por interpretar Dora em "Central do Brasil", também dirigido por Walter Salles.