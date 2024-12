Sete dramas para ver enquanto a segunda temporada de 'Round 6' não chega

"Black Knight" (2023)

Baseada em uma webtoon com o mesmo nome e com Kim Woobin como protagonista, a história se passa em uma Coreia do Sul distópica, em 2071. O tema da série é assustador, justamente, por parecer cada dia mais real: 99% da população foi dizimada por uma catástrofe climática e os "knights", cavaleiros do futuro, entregam oxigênio para a população mais pobre. Disponível na Netflix.

"Strangers from Hell" (2019)

É um daqueles dramas que quanto menos a gente sabe antes de dar o play, melhor. O protagonista, interpretado por Im Siwan, que também estará na segunda temporada de "Round 6", é um homem que vive no interior da Coreia do Sul e resolve ganhar a vida em Seul. Sem dinheiro, ele vai morar em um prédio bastante duvidoso, onde pessoas bem esquisitas vivem. Todo mundo que cruza o caminho dele é estranho e a tensão aumenta a cada episódio. Disponível no Disney+.

"Kingdom" (2019)

Com duas temporadas, a série fez muito barulho logo que estreou em 2019 pela qualidade das cenas gráficas. A trama mistura drama de época, pois ocorre na dinastia Joseon, com investigação de detetives, que buscam desvendar o mistério que está acontecendo com a população sendo atacada por uma "maldição" que transforma todos em zumbis. O detetive é o príncipe, e a história mostra a corrupção da Coroa e batalhas que o protagonista trava não somente com os monstros, mas com todos à sua volta. Disponível na Netflix.