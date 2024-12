Rita Cadillac revela se já teve affair com Edson Celulari: 'Menininho'

Rita Cadillac, 70, abriu o jogo sobre o suposto affair com Edson Celulari, 66, na década de 1980.

O que aconteceu

Em entrevista ao canal de Lisa Gomes no YouTube, Rita recordou um episódio em que teve um desentendimento com os responsáveis pelo programa do Chacrinha, onde trabalhou como dançarina entre 1975 e 1983: "Foi quando fiz o filme Asa Branca: Um Sonho Brasileiro (1981), com Edson Celulari."

A ex-dançarina comentou: "Chacrinha e Leleco [filho de Chacrinha] disseram: 'Não vai fazer se não passar pela gente'. E eu respondi: 'Já fiz'. E não tinha feito p*rra nenhuma. Fui, fiz e acabou!"