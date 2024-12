Confissões, pedidos sexuais e masturbação: os papos +18 do BBB

BBB 21

BBB 21: Brothers tiveram várias falas +18 Imagem: Reprodução/Globoplay

Não faltou assunto íntimo no BBB 21. Gil do Vigor ficou assustado por ficar excitado no banho, Rodolffo garantiu que não precisava ficar com ninguém no reality já que poderia "se resolver" no banheiro, Arthur destacou que seu pênis "só ficava grande quando precisava" e Viih Tube revelou ter beijado suas amigas.

BBB 20

Brothers brincam de perguntas e respostas durante a madrugada Imagem: Reprodução/Globoplay

O BBB 20 foi um sucesso de audiência e repercutiu nas redes sociais. Alguns participantes falaram abertamente sobre temas sexuais, como Bianca Andrade, que confessou ter feito sexo a três. Mari, Ivy e Gizelly também falaram de massagem tântrica e sexo anal no confinamento.