Ex-BBB Patrícia Leitte exibe antes e depois após perder 15 quilos

Ela finalizou com uma reflexão sobre as mudanças que precisou fazer. "Hoje, vejo que a verdadeira mudança começa de dentro para fora. Não é apenas sobre o que você vê no espelho, mas sobre o que sente no coração. Aprendi a cuidar do meu corpo como um templo, a valorizar o processo e a entender que não é uma linha reta, mas um caminho cheio de aprendizados. A mente, o espírito e o físico precisam estar alinhados. A verdadeira transformação é integral", explicou.