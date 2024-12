Briga com Mansilla, batida em Mônaco: as imagens reais da série 'Senna'

O brasileiro ficou indignado com a decisão do presidente da federação de automobilismo, Jean-Marie Balestre. Senna o acusou de tentar favorecer seu conterrâneo, o que o próprio Balestre admitiu em 1996. Por causa da contestação, contudo, Senna foi multado à época em US$ 100 mil e foi proibido de correr por seis meses, uma decisão que acabou suspensa.

7. Outra batida em Prost

No ano seguinte, o campeonato voltava a ser decidido no Japão entre Senna e Prost. Dias antes, o brasileiro pediu que a posição de largada do pole position fosse alterada como em outros circuitos para o lado esquerdo da pista, mais "limpo" e com mais aderência, já que ele argumentava que o outro lado prejudicava quem estava em primeiro. O pedido foi negado por Balestre.

The 1990 Formula 1 world championship was decided in favour of Ayrton Senna following a first-corner collision with arch-rival Alain Prost at the Japanese Grand Prix on this day. #F1 pic.twitter.com/FkVHad96eo -- Adelaide Grand Prix (@Adelaide_GP) October 20, 2023

O brasileiro e o francês voltaram a colidir, logo na primeira curva. O brasileiro ganhou o título e Prost disse que aquilo que ele fez era "nojento" e não tinha "espírito esportivo".