Vai ter beijão! Após empurrãozinho, Olímpia 'desencalha' em Encantado's

Paulo Lessa entra no elenco da terceira temporada da série e reflete sobre a importância do personagem em sua carreira. "Está sendo maravilhoso fazer Walter. Quando eles me falaram, eu já queria fazer porque o personagem é completamente diferente de tudo o que eu já fiz. Essa quebra do estereótipo dos galãs da novela. Não tenho problema nenhum com isso, mas quando a gente é desafiado tem algo que nos instiga."

Me chamaram para fazer um nerd em um produto que tem muita gente legal, atores que eu admiro. Espero que a galera goste ainda mais porque já é uma série que pegou e já está no gosto do povo. Para mim está sendo incrível, é um aprendizado fazer comédia. Eu me divirto demais e aprendo muito com eles. Paulo Lessa

Paulo Lessa interpreta Walter em Encantado's Imagem: Estevam Avellar/Globo

E mais

Tia Ambrosia (Neusa Borges) quase acaba com a paz do bairro ao fazer greve de fofoca envolvendo Paulão da Regulagem (Evandro Mesquita), em participação especial.

O casamento de Eraldo e Maria Augusta (Evelyn Castro) fica em risco depois que o presidente da Joia cismar com a dedicação da Cremosa ao mundo virtual.