Flertes, beijos e movimento no edredom: quem cometeu traição no BBB?

Também no BBB 20, Pyong Lee foi acusado de traição e importunação sexual. Ele era casado com Sammy, que estava grávida. Na situação, ela o perdoou e eles continuaram juntos. Anos depois, em 2023, eles anunciaram o fim do casamento.

No BBB 20, Pyong ainda tentou beijar Marcela Imagem: Reprodução/Globo

No Big Brother Brasil 2018, Lucas Fernandes ganhou o apelido de "noivo de Taubaté". Comprometido com Ana Lúcia Vilela, flertou com Jéssica Mueller e foi com ela para debaixo do edredom. Depois de um tempo, ele reatou o relacionamento com a parceira.

Clara Aguilar se envolveu com Vanessa Mesquita no BBB 14 e incomodou o marido. Apesar de ter um relacionamento aberto, ele não aceitou e, pouco tempo depois, os dois se separaram.

Noiva, Andressa viveu um affair com Nasser no BBB 13. O romance dos dois continuou fora das telas, eles se casaram em 2021 e tiveram a primeira filha em setembro deste ano.