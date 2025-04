Renata fica em prantos após desistir de Prova do Finalista no BBB 25

Renata foi a penúltima a deixar a prova. Ela resistiu por 12 horas, mas admitiu: "Fisicamente, para mim, está muito desgastante. Por conta do frio, eu não consigo ficar esticada". Com a desistência dela, Guilherme foi o último a restar na dinâmica e, caso não tenha sido observada nenhuma infração, será consagrado por Tadeu Schmidt como o primeiro finalista esta noite.

A cearense deve ir ao último Paredão da temporada. Ela deve enfrentar João Pedro e Vitória Strada, também desistentes da prova.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas