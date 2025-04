Diego Hypolito sobre Gil do Vigor: 'Vamos ver se marcamos um jantar'

Não sei, de verdade [sobre investir no flerte]. Eu estou saindo do Big Brother agora, e vou ser eternamente grato. Estou vivendo um momento... Na realidade, a gente já tinha conversado algumas vezes. Diego Hypolito

O ginasta continuou. "Eu quis dar uma entregada, né? Pode ser que seja uma paixão enrustida. Não, estou brincando! Não sei, a gente tem que conversar, vamos ver se marcamos um jantar".

Diego também confessou como foi o primeiro encontro com o apresentador, dentro do BBB 25 em uma das visitas de Gil à casa. "Quando a gente se viu no programa, a gente se olhou, assim, meu Deus do céu."

Logo após deixar o programa, Diego Hypolito participou do Bate-Papo BBB e confessou. "Eu e Gil já nos falamos no Instagram. Ó, tinha crush! A gente marcava de se encontrar, mas não deu certo.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.