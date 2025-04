Saiba que horas o BBB 25 começa hoje; edição deve anunciar 1º finalista

A edição vai mostrar os melhores momentos da Prova do Finalista. Tadeu Schmidt ainda deve anunciar oficialmente Guilherme como vencedor da dinâmica e primeiro finalista da temporada.

O último Paredão também será formado. Vitória Strada, João Pedro e Renata devem disputar a última berlinda que vai definir os outros dois participantes que vão para a final com Guilherme.

