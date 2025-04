BBB: Guilherme violou regra e será desclassificado da Prova do Finalista?

Guilherme foi o último a deixar a Prova do Finalista hoje no BBB 25 (Globo). No entanto, alguns espectadores estão pedindo a anulação da dinâmica no X (antigo Twitter) por uma suposta violação das regras.

O que aconteceu

Fãs do programa apontaram que Guilherme teria descumprido as regras ao vestir uma blusa de manga comprida antes de iniciar a prova. Ele levou a peça para a sala quando Tadeu Schmidt informou como funcionaria a dinâmica, mas não a estava vestindo durante a explicação.