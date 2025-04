Sister pode ser eliminada com folga em último Paredão, diz parcial UOL

Em segundo lugar, João Pedro aparecia. O salva-vidas de rodeios somava 23,49%.

Renata era a terceira colocada na enquete. A bailarina somava apenas 15,17% dos votos.

A confirmação da vitória de Guilherme na última Prova e a configuração final do Paredão será anunciada durante o programa ao vivo de hoje.

