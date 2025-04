Irmão de Renata avalia desempenho em prova: 'Paredões são cansativos'

Torcendo pela irmã, Rafael garante que a família tentou transmitir o máximo possível de energia para ela. "Ficamos na torcida e seguimos acompanhando ela na casa, sempre que possível. Acreditamos que assistindo nós passamos mais energia pra ela!", afirmou para Splash.

Sobre a desistência de Renata, seu irmão lamentou, mas apontou que a bailarina está há dias lidando com a carga de Paredões consecutivos. "Uma pena ela não ter ganho essa prova. Entendemos que a resistência não é somente física, a mental é tão importante quanto e, estar em tantos paredões seguidos é cansativo, principalmente nessa reta final", avaliou.

Ainda assim, Rafael demonstra orgulho de onde sua irmã chegou dentro do programa. "Sempre mantivemos a torcida, durante todo o programa. Só podemos fazer isso, ser resiliente aqui fora para que ela consiga sentir segura no jogo. Estamos felizes que o esforço dela, seus valores e posicionamento fizeram ela chegar tão longe e cativar tanta gente no Brasil".

