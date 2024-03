Ex de Lucas detona brother e faz pedido: Participar do papo com o eliminado

A ex-mulher do participante afirmou que houve traição com Pitel: "Quando começou a surgir o burburinho, falei: 'beleza, vamos ver'. E a coisa foi piorando. Para mim, traição não é só beijar na boca, transar, contato físico. E o Lucas sabe disso. Que, a partir do momento que você tem a intenção, que você tem o flerte, que você está ali para o tudo ou nada para conquistar a pessoa, para mim, isso já é uma traição, já é uma quebra de confiança".

Repercussão e ofensas: "O Big Brother é o sonho de nós dois, o Lucas quis entrar para quitar o nosso apartamento, que está lá para pagar em 30 anos, e isso foi por água abaixo. Eu não sou palhaça, eu não estava apoiando o Lucas para virar chacota, para ver o cara jogar nosso relacionamento de 15 anos no lixo (...). Aí hoje, indo no mercado para entrar e ouvir do pessoal: 'calabreso', 'corna', 'chifruda'. Fiquei aqui vivendo em prol do cara, sem dormir, emagreci para caramba, passei o mês à base de Rivotril, sofri hate, ameaça de morte".

Pedido a Boninho: "Lucas não entrou para fazer história no Big Brother? Como professora de história, estou aqui para ajudar. Thaís [Fersoza], quando chegar a hora do papo com a pessoa que sai, senta o sarrafo, pede para ele o que quis dizer com 'baiana, você me bagunçou', pega os takes, corta o pezinho roçando, um se esfregando no outro. E como ainda, legalmente, no papel, sou esposa dele, por favor, Boninho, me deixa participar do papo com o eliminado".

A equipe de Pitel rebateu as falas de Camila no X (antigo Twitter): "Coisa que jamais aconteceu, em nenhum momento, Pitel se 'esfregou' ou falou que não iria 'aguentar', pelo contrário. A situação toda começa com o Lucas falando 'baiana, você me bagunçou' e Pitel logo pede para ele parar, e fala que essa conversa não deveria nem ter nascido. Não queremos invalidar o que Camila está sentindo, mas uma afirmação tão distorcida e com tal teor é muito grave. Pitel está sendo taxada de coisas absurdas, mesmo não tendo culpa nenhuma nessa situação".

Camila respondeu à manifestação da equipe da sister. "Vi que a equipe da Pitel fez um pronunciamento, falando que eu aleguei que eles se roçaram, gente, é um fato. Tem vídeo dos pezinhos deles. O que quero deixar claro é que não acredito em rivalidade feminina, e não apareci aqui para criticar a Pitel, ela tem o relacionamento dela, com o parceiro dela, isso é uma questão deles. Não estou cobrando nada da Pitel, o meu problema é exclusivamente com a pessoa que tinha um combinado comigo, que é o Lucas", ressaltou nesta segunda-feira (4) no Instagram.