Fora do BBB, Diego Hypolito revela se já ficou com primo de Maike

O ex-BBB negou, porém, qualquer affair com Brandonn. "Não, com certeza, não. É um atleta que eu admiro. Eu já acompanhava ele na internet. Um atleta olímpico. Eu acompanho esportes, principalmente como comentarista. Tem várias modalidades que eu sigo. Ele é um dos atletas que eu continuo seguindo. Eu nem parei de seguir ele, não", declarou Diego, em entrevista ao Gshow.

O ginasta ainda afirmou que apenas seguia os feitos de Brandonn no esporte. "Eu só acompanhava ele de internet. Eu nem sei se eu já tinha falado com ele na internet. Eu não olhei no direct isso também, não. Mas eu, com certeza, não tenho o telefone dele e não tenho contato com ele", completou, ainda ao Gshow.

