Kate Middleton fala do câncer pela primeira vez: 'Não esperava esse 2024'

Kate Middleton, Princesa de Gales, participou nesta sexta-feira (6) do seu concerto anual de canções de Natal, na Abadia de Westminster. Ela falou pela primeira vez sobre o câncer enfrentado este ano.

O que aconteceu

Durante o culto natalino, a Princesa de Gales disse que no culto natalino do ano passado ela "não sabia" o que 2024 reservava para ela. "Eu não sabia que nesta época do ano passado seria o ano que eu tive."

Kate Middleton fez poucas aparições públicas em 2024. Foi um começo de ano difícil e de batalhas de saúde.