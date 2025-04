Páscoa já foi motivo de desavença entre Harry e William; entenda

A conversa deu vazão a outros desentendimentos entre os casais que estavam adormecidos até então. Segundo Harry, Meghan começou admitindo que havia uma tensão entre os quatro, que se exacerbou com o casamento real e "os infernais vestidos das damas de honra" —os ajustes do vestido da princesa Charlotte causaram tensão entre Kate e Meghan durante os preparativos.

Harry e Meghan, por exemplo, não gostaram de uma troca de lugares no jantar de casamento. Eles optaram por seguir a tradição americana, colocando os casais um do lado do outro, mas William e Kate teriam separado os cônjuges em sua mesa. Eles alegaram que a troca tinha sido feita por outra pessoa e acusaram Harry e Meghan de fazerem a mesma coisa no casamento de Pippa Middleton, irmã de Kate, o que eles também negaram.

A briga "esquentou" quando Kate disse que ficou magoada quando Meghan "falou de seus hormônios". A fala aconteceu quando Kate se esqueceu de algo e Meghan respondeu que ela estava com "cérebro de grávida" porque tinha acabado de ter um bebê. "Não temos intimidade suficiente pra você falar dos meus hormônios!", teria reclamado Kate.

Willy apontou o dedo para Meg. 'É grosseria, Meg. Isso não se faz aqui na Grã-Bretanha.' 'Faça a gentileza de tirar esse seu dedo da minha cara!', [respondeu Meghan]. [...] Intervim, falei para Willy abaixar o dedo, pedi a todos que parassem com aquilo. Meg disse que nunca teve qualquer intenção de magoar Kate e que, se isso voltasse a acontecer no futuro, ela agradeceria se Kate simplesmente lhe dissesse. Todos nos abraçamos. Mais ou menos. E aí falei que era melhor irmos embora. Príncipe Harry, em "O Que Sobra"

Neste ano, William e Kate não passarão a Páscoa com a família real. Eles ficarão em Norfolk, com os filhos, enquanto outros membros da família real estarão no Castelo de Windsor.

Harry e Meghan não revelaram seus planos para o feriado. A duquesa de Sussex, porém, compartilhou seus produtos preferidos de Páscoa em um site em que sugere produtos com links monetizados. A seleção inclui roupas infantis e decorações temáticas.