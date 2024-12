'Inexplicável': saiba a história real que inspirou filme com Eriberto Leão

Letícia Spiller, que interpreta a mãe de Gabriel, compartilha da emoção de Leão. "É um filme que faz refletir sobre muitas coisas... sobre a gente ter esperança, sobre acreditar. Acreditar e ter fé." Para Spiller, a história do menino demonstra a importância de valorizar a vida e não se apegar a "pequenas coisas".

"Eu me lembro que, quando vi o Marcus [pai de Gabriel], eu não precisava falar nada, nem ouvir nada. E eu sou pai também. Era realmente um guerreiro", relembra o ator sobre o encontro com a família real durante as filmagens. A participação deles em cena do filme adiciona um toque de realidade à ficção.

Ponto de virada

'Inexplicável' é baseado em história real Imagem: Divulgação/Inexplicável

A experiência de "Inexplicável", que chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (5), transcendeu a tela e tocou profundamente os atores. Eriberto Leão destaca a paternidade como o grande ponto de virada da própria vida: "A responsabilidade de você ser a pessoa mais importante da vida daquele ser que acabou de nascer. É uma grande responsabilidade."