'Conclave': como é escolha de novo papa mostrada em filme vencedor do Oscar

Cardeal precisa lidar com questões problemáticas envolvendo os candidatos ao mais alto posto da Igreja Católica. Ele também acaba descobrindo um segredo capaz de mudar a Igreja permanentemente.

Mas, afinal, como um novo papa é escolhido?

Ralph Fiennes em cena de 'Conclave' Imagem: Divulgação

Cardeais com direito a voto se reúnem na Capela Sistina. Eles juram cumprir as regras estabelecidas pela Igreja Católica para a escolha do pontífice. Após o juramento, as portas são fechadas e ficam no local apenas os envolvidos no processo.

Cada cardeal escreve no nome do candidato favorito em uma cédula, que é colocada em uma urna de bronze. Antes da abertura das cédulas, elas são contadas para conferir o total de eleitores presentes no local.

Nomes são lidos em voz alta. Após a leitura, elas são costuradas uma na outra e queimadas. A fumaça preta sinaliza que a escolha ainda não aconteceu, já a fumaça branca indica que um novo papa foi escolhido pelo conclave.