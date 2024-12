Casos Eloá e Matsunaga terão filmes da produtora de 'Maníaco do Parque'

As duas produções estão sendo negociadas com canais de exibição e o elenco principal, em estágio avançado de negociação, será anunciado em breve.

Os filmes terão roteiro de LG Bayão e pesquisa de Thaís Nunes. Os projetos vão explorar os crimes e suas complexidades, desde as manipulações psicológicas até as coberturas sensacionalistas da mídia.

São dois casos com particularidades diferentes tanto no conceito criativo como de planejamento de produção. Temos sempre um cuidado a mais de retratar épocas com o maior detalhamento possível e buscando grandes talentos para estas produções.

Marcelo Braga, em entrevista exclusiva a Splash

Para o produtor, a maior preocupação é retratar ao máximo os fatos baseados em autos dos processos.

Assim como aconteceu com os filmes da Suzane von Richthofen e do Maníaco do Parque, não haverá contato com os assassinos confessos dos crimes retratados. "Seguimos a ADIN n° 4.815 onde descreve que não é necessária a prévia autorização de uma pessoa para a produção de obra audiovisual de natureza biográfica", explica Marcelo.