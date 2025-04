'Conclave': onde assistir a filme sobre escolha do novo papa

Sobre o que é 'Conclave'

Após a morte inesperada do Papa, o Cardinal Lawrence fica no meio de uma guerra secreta no Vaticano. Tentando escolher um novo Papa, Lawrence acaba descobrindo segredos e conspirações no centro da igreja católica.

Quem são os atores

Elenco é composto por: Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini e outros nomes.