IA pode cortar em mais de 20% a receita de criadores de música e filmes

No campo do audiovisual, a perda projetada representaria 21% de receita para quem atua criativamente na área. O estudo aponta diferenças significativas nessa perda de acordo com a área de atuação do profissional. Diretores devem receber cerca de 15% a menos do que receberiam sem a presença de IA no mercado, e esse percentual sobe para 20% em relação aos roteiristas.

No entanto, os maiores prejudicados são os profissionais de tradução e adaptação de textos. Segundo estimativa do levantamento da CISAC, esses podem chegar a receber 56% a menos nesse período de cinco anos do que poderiam ganhar sem o uso de IA. No caso dos tradutores, a substituição de pessoas qualificadas por programas de IA já é muito acelerada.

Representando 227 sociedades de criadores de 116 países, a CISAC se coloca como uma voz global na discussão de estabelecimento de políticas para promover e defender os direitos autorias. Para isso fornece ferramentas e serviços para essas sociedades se prepararem para discutir novas leis em cada país.

No entanto, ter acesso a essa discussão já se apresenta com um primeiro e difícil problema. Björn Ulvaeus, presidente da CISAC, é uma figura pop muito relevante. Ele é um dos integrantes do grupo sueco ABBA, um dos dez nomes mais bem-sucedidos da história do pop. Como fundador e compositor do quarteto, ganhou uma bagagem incomparável no mercado. E ele admite que a discussão na questão da IA ainda engatinha.

Músico Bjorn Ulvaeus, do grupo sueco ABBA, posa para foto em Estocolmo Imagem: Reprodução

"Não estamos na mesa debatendo com a indústria. O uso da IA segue desgarrado da questão de copywriting", diz Ulvaeus. "Não estamos nem mesma sala com eles", opina Gadi Oron, diretor-geral da CISAC. Ressaltando que a instituição abrange cerca de seis milhões de profissionais de criação no planeta, ele destaca a necessidade de uma solução global, mais efetiva do que avanços pontuais em países diferentes.