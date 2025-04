O que o filme 'Dois Papas' revelou sobre a história do Papa Francisco

A história de que Francisco entregou padres à ditadura é um pouco mais complexa. Temendo o governo, Francisco, então líder da ordem jesuíta na Argentina, cooperou com oficiais, queimou livros de esquerda e tirou dois padres, Franz Jalics e Orlando Yorio, do trabalho da comunidade de Rivadávia. Depois, expulsou os dois da ordem jesuíta, deixando-os à mercê da repressão estatal.

Ele teria tentado ajudar os dois padres, sem sucesso. Segundo o livro "Pope Francis: Untying the Knots", Francisco deu referências para que eles pudessem ser protegidos da ditadura por um bispo local, mas Yorio revelou que elas não tiveram resultado. Os dois padres perderam suas licenças para celebrar missas, sendo perseguidos, presos e torturados pelo regime. Quando Francisco foi eleito papa, Jalics emitiu uma declaração negando que Bergoglio o tivesse entregado às autoridades junto de Yorio.

Ratzinger acobertou casos de pedofilia, assim como no filme. Em uma cena, Ratzinger confessa que sabia do caso de Marcial Maciel Degollado, um padre mexicano que assediou garotos por décadas. No final dos anos 1990, Degollado foi acusado de assédio sexual por nove homens, que revelaram o escândalo entrando com uma ação formal no Vaticano.

A Congregação para a Doutrina da Fé, sob a liderança de Ratzinger, não processou Maciel à época. Ele só foi forçado a se afastar do ministério anos depois, quando Bento 16 já havia se tornado papa. A Igreja o denunciou apenas em 2010, dois anos depois de sua morte.

Ratzinger realmente toca piano e adora beber Fanta. Bento 16 costumava tomar um copo do refrigerante enquanto tocava piano, outra de suas paixões. O blog The Young Catholic revela a história do dia que um bispo ofereceu ao papa uma caixa da cerveja britânica Holy Grail, mas descobriu que Sua Santidade preferia beber pelo menos quatro latas de refrigerante por dia.

A cena em que Bento e Francisco tomam Fanta e comem pizza na Capela Sistina, porém, é ficcional. Ela também não foi filmada totalmente na sala real, mas em um cenário que a reconstituiu fielmente, já que o Vaticano limita filmagens no recinto, considerado sagrado.